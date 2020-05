Ataque armado contra un taxi deja un muerto y dos lesionados en Tehuantepec

-Dos hombres de la tercera edad fueron los desafortunados lesionados por impactos de bala.

Con fuente Matutinazo

Los hechos ocurrieron cerca de las 00:20 horas sobre la Carretera Federal 190 Oaxaca – Istmo, en el tramo Tehuantepec – Jalapa del Marqués, cuando

hombres armados dispararon contra los ocupantes de un taxi del sitio Salina Cruz.

El reporte policíaco señala que los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 278 de la carretera antes mencionada. Se trata de tres masculinos que se trasladaban a bordo de un taxi del puerto de Salina Cruz.

Según versiones, las víctimas fueron alcanzadas por un vehículo en cuyo

interior iban sujetos desconocidos, mismos que les dispararon en diferentes

ocasiones para después darse a la fuga.

Los dos lesionados fueron identificados como Evaristo M. R. de 50 años de edad y Luis A. Q. de 53 años, la persona fallecida aún no ha sido identificada.

Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para

iniciar con las indagatorias al respecto.

