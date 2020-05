Trece médicos y enfermeras se han contagiado de covid-19 en Oaxaca

-Ya hay dos muertos, uno de ellos médico de una clínica privada

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El secretario de salud de Oaxaca Donato Casas Escamilla, confirmó que desde que comenzó la fase de contingencia por el Covid-19 en Oaxaca se han contagiado 13 médicos y enfermeras por el virus.

Dijo que solo hay reporte de solo una víctima, un médico privado de una clínica particular de Tamazulapam de Progreso..

También hay un trabajador de mantenimiento del hospital de Juchitán de Zaragoza, que murió el mes pasado, pero por realizar un viaje a la CDMX, donde se reporta que se contagió.

Casas, precisó que los 13 trabajadores del sector salud infectados se encuentran estables, aislados, pero bajo supervisión medica.

Dejó en claro que los casos evolucionan de forma positiva, algunos están hospitalizados, pero aclaró que no habido necesidad de trasladarlos a las unidades de cuidados intensivos.

Con respecto a su probable contagio, precisó que no ocurrió en el interior de las unidades medicas, si no que se reportó en la calle.

Uno de los reciente ingresos, fue el de un ginecólogo de una clínica privada que fue remitido al hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con problemas respiratorios y tuvo que se internado en la unidad especializada para pacientes covid-19.

Además se reporta que hay 4 familiares de dos médicos que están internados en el hospital de especialidades, también por salir positivos a la prueba de covid-19.

EQUIPO

El secretario de salud de Oaxaca Donato Casas, informó que ya se cuenta con 50 ventiladores en los 25 hospitales habilitados para atender a pacientes con covid-19, donde hay capacidad para atender a 350 pacientes

En lo que respeta a la entrega de cubrebocas, mencionó que se han entregado 10 mil y 5 mil botas, ademas de 4 mil trajes.

