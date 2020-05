Roban camioneta propiedad de la Agencia Estatal de Investigaciones en Juchitán

-La unidad fue robada durante la madrugada afuera de sus propias oficinas

Redacción

Tuxtepec, Oax. – Un vehículo oficial de la Agencia Estatal de Investigaciones fue robado durante la madrugada de este lunes 11 de mayo, a las afueras de sus propias oficinas ubicadas sobre la calle 16 de septiembre de este municipio.

El reporte fue ingresado al servicio de emergencias del 911, en donde informaron que se trataba de una camioneta Nissan cabina y media color blanco, recibiendo el apoyo de distintas dependencias para tratar de ubicar el vehículo, sin embargo, pese a los esfuerzos en conjunto no lograron ubicar dicha unidad de motor.

Posteriormente los mismos policías tuvieron que elaborar su propio reporte de robo, de su vehículo oficial el cual era utilizado para trabajos de investigación.

