Refuerza CEPCO acciones de sanitización en municipios con COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de mayo de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca refuerza las acciones de sanitización en municipios donde se presentan contagios por COVID-19.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino indicó que, por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se ha llevado a cabo la sanitización con hipoclorito de sodio que ayuda a destruir bacterias, virus y algunos tipos de parásitos que pueden enfermar a las personas.

En tanto con termo nebulizadoras y líquido sanitizante GERQUIR, detergente con poder germicida, la Unidad de Respuesta Inmediata continua los trabajos en calles y edificios públicos, con el objetivo de evitar la propagación del virus SARS Co-V.

“La sanitización incluye los lugares donde se han presentado contagios, con la finalidad de realizar la desinfección, además que se orienta a los habitantes para que ellos mismos limpien sus hogares en forma más efectiva, con agua y jabón”, indicó.

Hasta este momento han realizado trabajos de sanitización en Oaxaca de Juárez y la agencia de San Martín Mexicapan; San Antonio de la Cal y la colonia La Loma, Santa Lucía del Camino y la agencia San Francisco Tutla, Santiago Juxtlahuaca y la colonia La Rosa; así como San Juan Bautista Cuicatlán en su agencia San Pedro Chicozapotes.

Asimismo, el municipio de Santa María Atzompa y su colonia Primera Sección, y las cabeceras municipales de Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María El Tule, La Villa de Zaachila, San Antonino Castillo Velasco, San Andrés Huayapam.

Cabe destacar que en coordinación con la Secretaría de Salud se trabajarán 13 municipios más durante esta semana, que corresponden a las regiones de Valles Centrales, Istmo, Costa y Mixteca.

