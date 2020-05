Presidenta de Amilpas,claro ejemplo de trabajo y apoyo constante a su población

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Estamos viviendo a nivel nacional una de las temporadas más críticas de salud debido a la pandemia de Covid-19.

En el estado de Oaxaca, existe el municipio de San Jacinto Amilpas que lidera la Presidenta Municipal Lic. Yolanda Santos Montaño quien desde inicios de febrero ha puesto en marcha un plan de acción para implementar todas las medidas de seguridad, prevención e higiene con la finalidad de evitar la propagación de contagios con sus Direcciones de Salud y Protección civil.

En este mismo sentido se ha capacitado a la población para el correcto lavado de manos, utilización del gel antibacterial, sanitizaciòn de hogares, lugares públicos, autos particulares y transporte público, también se han impartido cursos a escuelas, profesores y negocios de todo el municipio, ya que para Santos Montaño es importante que la población esté preparada para evitar los contagios, con esto el Municipo de San Jacinto Amilpas es punta de lanza a nivel nacional, atendiendo esta pandemia Covid-19.

Para la actual administración que encabeza la Lic. Yolanda santos Montaño es de crucial importancia velar por las necesidades de salud como uno de los objetivos principales de dicha administración y mas en nuestro panorama actual de salud causado por la pandemia del virus SARS-COV-2, es por ello que la presidenta ocupada por la salud municipal diò instrucciones a la Dirección de Salud de cubrir las necesidades de las personas más vulnerables de nuestro municipio como son, los adultos mayores que padecen diabetes e hipertensión arterial para brindarles apoyo con su tratamiento médico, regalándoles medicamentos de los cuales a tenido un impacto significativo en su economía y salud de los beneficiados, dichos beneficiados hasta el día de hoy hacienden a un total de 257 personas beneficiadas de los cuales son 118 hipertensos y 139 diabéticos , realizando una inversión municipal en su salud, estos beneficiados pertenecen a las 13 colonias del municipio.

Por su parte la Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño aseveró que el objetivo de entregar apoyo a adultos mayores es salvaguardar la salud e integridad de las personas dándole continuidad a sus tratamientos, ya que hay centros de salud que no están entregando medicamentos a los pacientes, es fundamental para mi trabajar de la mano con la Dirección de Salud para atender este sector, llevando hasta su casa medicamentos para hipertensos y diabéticos, como parte del programa Quédate en casa, de esta manera no ponemos en riesgo a nuestros habitantes, seguiremos trabajando para gestionar ante Gobierno Federal y Estatal diferentes apoyos en el área de salud.

El Director de Salud Municipal Dr. Randy Ruiz Reynaga comentó: El en la actualidad existe crisis de salud y económica, es por eso que como director de salud es mi compromiso proporcionarles los instrumentos para cuidar la salud de la población, y con este apoyo de medicamentos hemos tenido resultados muy positivos a nuestros beneficiados a corto plazo es donde la política y la salud se unen para unir fuerza, los pobladores toman este apoyo de la mejor manera , quedando muy agradecidos y sobre todo sanos, es por ello que el compromiso como Director de Salud es seguir velando por la salud de nuestro municipio.

“Por un municipio saludable, un municipio para ti, en San Jacinto Amilpas todos son las transformación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario