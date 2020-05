Otras 3 defunciones más podrían confirmarse en la Cuenca; sumarían 13

-De las 10 defunciones confirmadas, 9 son de Tuxtepec y 1 de Soyaltepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el corte de este domingo 10 de mayo se reportaron en esta Jurisdicción Sanitaria 10 defunciones, sin embargo en las próximas horas podrían confirmarse otras 3 más, lo que aumentaría a 13 el número de decesos en la Cuenca del Papaloapan.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Moisés Montalvo Asprón, dijo que en el corte de este lunes podría sumarse una defunción más, y este martes serían 2 más, por lo tanto los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) estarían confirmando 3 decesos en la región.

De las 10 defunciones que se tienen en la región son 9 del municipio de Tuxtepec y la última es de una de las agencias de San Miguel Soyaltepec, en este municipio podría haber 2 ya que una de las defunciones que se confirmarán en las próximas horas sería de Soyaltepec.

Reiteró que el panorama epidemiológico es delicado, ya que más del 40% de los que son hospitalizados fallecen, y puntualizó que el riesgo alguien grave fallezca es mucho, por lo tanto pidió sumarse más a las medidas preventivas y con esto evitar que haya menos casos, “está llegando el virus a donde no queríamos que llegaría a nuestros grupos de alto riesgo, que son los casos que se están complicando” puntualizó.

Hizo énfasis en el lavado constante de manos, así como la sana distancia, y reconoció a los comerciantes no indispensables y a los ambulantes que decidieron resguardarse ya que esto ha ayudado a que los casos y defunciones, no aumenten.

Así mismo pidió a los comerciantes que tienen abiertos los negocios que sigan con las medidas de seguridad, por el bien de los clientes, de sus empleados y de ellos mismos.

Actualmente son 33 los casos confirmados, distribuidos en 5 municipios como son Tuxtepec con 27 casos, Loma Bonita con 2, Soyaltepec con 2 casos y San José Chiltepec con 1 y uno más en Ojitlán; además de que hay 2 casos sospechosos uno en el IMSS y otro más en el hospital.

