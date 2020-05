Organizan tequio magisterial, para apoyar a familias vulnerables de Tuxtepec

-Será el 15 de mayo que estén recibiendo productos de primera necesidad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que por la contingencia hay muchas familias afectadas, un grupo de maestros están invitando a donar a través del tequio magisterial, para apoyar a grupos vulnerables del municipio de Tuxtepec.

Uno de los organizadores, el maestro Miguel Dario Hidalgo invitó a donar alimentos no perecederos y de primera necesidad como son arroz, atún, azúcar, frijol, sardina, aceite, pasta, leche, cereal, así como artículos de limpieza, con la finalidad de que sean entregados a algunas familias del municipio.

La colecta será el viernes 15 de mayo, día del maestro, y estarán recibiendo los artículos en el parque Hidalgo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde para posteriormente empezar a separarlos para que puedan distribuirlos en algunas colonias.

Invitan a festejar el día del maestro donando y apoyando a quienes más lo necesitan, pero además están invitando a la ciudadanía en general en caso de que también quieran sumarse ya sea donando o ayudándolos a separar los artículos que van a donar.

Además piden el apoyo para que les informen si hay familias que necesiten una despensa y así entregárselas, ya que en estos últimos días muchas personas se quedaron sin un sustento y necesitan la ayuda de los Tuxtepecanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario