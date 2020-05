Llama director de comercio, a seguir con cortinas abajo en Tuxtepec

-Esto será hasta que las autoridades determinen cuando podría ser la fecha tentativa

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Comercio Jimmy Davis Santos, pidió a los comerciantes del municipio mantenerse con las cortinas abajo, el tiempo que sea necesario y así evitar que haya más casos de covid-19.

Puntualizó que todos tienen que hacer conciencia de que podrían presentarse más casos, por lo que destacó que deben de estar con las cortinas abajo hasta que haya una fecha tentativa por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Así mismo, pidió no hacer caso al comunicado que supuestamente firmó un comité de comerciantes de Tuxtepec, y en el que llaman a abrir sus cortinas el próximo viernes 15 de mayo, por lo que reiteró que hay que ignorar este comunicado y así evitar que el número de casos sigan en aumento.

Dijo que diariamente han hecho operativos para ver si hay comercios abiertos, y se han percatado de que algunos siguen operando pero están con las cortinas cerradas, sin embargo están tomando todas las medidas de seguridad.

Y es que tras el cierre obligatorio de los comercios no indispensables, ya hay desesperación del sector en abrir sus cortinas, sin embargo temen que esto provoque el aumento de casos en la región, una de las más afectadas del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario