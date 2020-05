Gobierno de Oaxaca fortalece programas sociales en municipios indígenas y afromexicanos

-El gobernador Alejandro Murat Hinojosa estableció una Agenda de Compromisos en materia de infraestructura y programas sociales

-Los municipios indígenas y afromexicanos serán apoyados para superar los estragos de la pandemia por COVID-19

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 11 de mayo de 2020.- En atención a las medidas de prevención ordenadas por las autoridades sanitarias, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa sostuvo una videoconferencia con la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), Eufrosina Cruz Mendoza, para fijar una serie de compromisos y acuerdos de trabajo para apoyar a los municipios indígenas y afromexicanos que han sido afectados por las medidas de aislamiento social con motivo de la pandemia del COVID-19.

El Mandatario Estatal autorizó la ampliación de 7.1 millones de pesos para priorizar, durante este año 2020, proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento en 21 municipios indígenas y afromexicanos del estado, los cuales se trabajarán junto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Lo anterior, con el fin de robustecer el trabajo realizado para garantizar el desarrollo y bienestar de las familias indígenas y afromexicanas de Oaxaca.

Además, la Sepia sumará esfuerzos para detonar las economías locales mediante una estrategia conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la construcción de mercados e infraestructura social en diversos pueblos.

Eufrosina Cruz Mendoza también informó al Gobernador que, por segundo año consecutivo, la Sepia trabajará de la mano con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para llevar a las comunidades un Modelo Itinerante para la Detección y Prevención de la Violencia contra las Mujeres Indígenas y Afromexicanas de la entidad.

Asimismo, ambos Funcionarios acordaron fortalecer los programas propios de la Sepia como son: Lenguas Vivas, Semillas de Talento, Ventanas del Conocimiento, Fondo Semilla y Mujeres del Maíz.

El gobernador Alejandro Murat dio instrucciones a la secretaria para implementar, de manera inmediata y siguiendo los protocolos de prevención, los programas “Mujeres del Maíz”, que distribuye molinos eléctricos a grupos de mujeres dedicadas a la producción artesanal de tortillas; y “Semillas de Talento”, que dispersa un estímulo económico a estudiantes universitarios con altos promedios, esto, dijo, “para apoyar la reactivación económica de las mujeres y jóvenes indígenas y afromexicanos afectados por la pandemia”.

Finalmente, Cruz Mendoza puntualizó que la Sepia, en conjunto con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), realizó una campaña de comunicación en lenguas maternas -amuzgo, chatino, chinanteco, chocholteco, chontal, cuicateco, huave, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, tacuate, triqui, zapoteco y zoque- para informar a los pueblos originarios de la entidad acerca del COVID-19.

