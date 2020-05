En Valle, aumentan embarazos y disminuyen enfermedades comunes por cuarentena

-Señalan que hasta el momento se han detectado más de 40 embarazos, mientras que enfermedades como dengue, han pasado casi desapercibidas

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – Con las medidas implementadas para quedarse en sus hogares por la contingencia del COVID-19, también el índice de enfermedades comunes ha ido a la baja en Valle Nacional y esto se debe a la precaución que ha tomado la ciudadanía debido a esta pandemia mundial, por lo que la doctora Alba Rosy Javier Mauro encargada del área de epidemiologia, ha asegurado que el registro de enfermedades comunes como la fiebre y la gripe, han disminuido en esta temporada.

Señaló que lo que más se ha presentado durante esta contingencia han sido los registros de embarazos, pues indicó que hasta el momento son más de 40 mujeres que se han detectado en estado de gestación durante el tiempo que inició la campaña “quédate en casa” debido a esta epidemia.

En lo que respecta a enfermedades comunes, dijo que sólo en números escasos se han presentado cuadros gripales, y un caso sin confirmar de dengue, sin embargo, destacó que esta situación del aislamiento y protección de las familias ha logrado que el número de enfermedades comunes se reduzcan, al grado de que son pocas las personas que acuden al hospital por algún síntoma de enfermedad.

De esta manera siguió insistiendo para que se siga guardando la sana distancia para que se mantengan en cero los registros del COVID-19 en este municipio, pues añadió que solo aislados se puede combatir esta epidemia para la tranquilidad de todos los Vallenses.

