El IEEPO invita a consultar la biblioteca digital infantil “Tripulantes de la Lectura”

-Esta plataforma es una opción para que los estudiantes, docentes y padres de familia cuenten con lecturas que contribuyan a su desarrollo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de mayo de 2020.- Un acervo bibliográfico de 71 títulos que complementan y enriquecen la formación lectora de la niñez, conforman la biblioteca digital infantil “Tripulantes de la Lectura”, que también incluye obras en lenguas indígenas y relatos escritos e ilustrados por niñas y niños de diferentes regiones del país, la cual el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), recomienda consultar.

En este período de receso escolar y aislamiento voluntario y preventivo, la plataforma desarrollada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), es una opción para que los alumnos, docentes y padres de familia cuenten con lecturas de acuerdo con los niveles de desarrollo lector de las niñas y niños, que complementan y enriquecen las lecciones y temas curriculares.

Además, pueden conocer y disfrutar obras de grandes escritores e ilustradores como Elena Poniatowska, Miguel León-Portilla, Eduardo Matos Moctezuma, Guillermo Samperio, Marta Dujovne, Felipe Ugalde, Rodolfo Fonseca, Álvaro Matute, Margarita Sada, Gerardo Suzán, Fabricio Vanden Broeck y Herenia González, entre otros.

Al ser la lectura una puerta al conocimiento y a la recreación que en la niñez y juventud incrementa su cultura, vocabulario y capacidad de expresión oral y escrita; en atención a la prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa en materia educativa, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, respalda las estrategias en este tema.

“Tripulantes de la Lectura” se integra con una selección de obras de 11 colecciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe): Colibrí, Cuenta conmigo, Educación ambiental, El viaje del colibrí, Es mío, Hacedores de palabras, Literatura infantil, Mira un cuento, Para empezar a leer, Pocas letras y Tierra de tesoros.

Los títulos se encuentran disponibles en la plataforma tripulantes.sep.gob.mx desarrollada por Televisión Educativa y @prende.mx., y organizados de acuerdo con los niveles de desarrollo lector, por lo que se agrupan en tres rubros: para los más pequeños, de 3 a 6 años; para los que empiezan a leer, de 7 a 9 años, y para los que leen con fluidez, de 10 a 12 años.

“Tripulantes de la Lectura” ofrece también una sección para docentes, así como para tutores, madres y padres de familia, que contiene estrategias de lectura orientadas por nivel lector.

Cada título presenta a los lectores una ficha bibliográfica que incluye los datos de la edición y una sinopsis del libro, además de su catalogación por nivel escolar, género, nivel lector, idioma y palabras clave o etiquetas.

