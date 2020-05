Disputa por agua en plena contingencia, genera enfrentamiento en Santiago Astata

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Esta fin de semana en plena pandemia por el Covid-19 se reportó un enfrentamiento a pedradas entre pobladores del municipio de Santiago Astata por el control del sistema de agua potable, con un saldo de 5 personas heridas.

Los quejosos acusaban a la autoridad municipal de racionalizar y de distribuir con tintes políticos el suministro de agua potable a la población, necesarios para cumplir con las labores de limpieza en los hogares y espacios públicos ante la contingencia sanitaria, por lo que hartos de la falta de respuesta a sus exigencias decidieron tomar el control del sistema de agua potable.

La incursión de los lugareños al sistema de bombas de agua, causó una trifulca, donde la policía y seguidores del alcalde enfrentaron a los inconformes, desatándose un enfrentamiento a pedradas, aunque uno de los implicados acciono un arma de fuego.

El presidente municipal Dorian Giovani Ricardez, denunció que integrantes del Comité de Agua Potable, encabezados por la ciudadana Maricela Fermín Piñón, iban a cortar el servicio público a otros ciudadanos, a lo cual se opuso otro grupo, supuestos seguidores del edil.

Según el argumento, los inconformes se niegan a pagar por el servicio de agua potable desde hace varios meses.

Ante la agresión la autoridad municipal dijo: “nosotros estamos en la mayor disposición del diálogo, pero esa gente no para con las agresiones. Entraron hasta la casa del suplente para golpear a su hija y esto no se puede permitir; nosotros queremos la paz y la conciliación”.

Afirmó que para calmar los ánimos, arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal que solo acudieron a disuadir a los manifestantes.

Según el reporte de la Comandancia Regional de la Policía Estatal en el zafarrancho, se reportaron 5 personas heridas que por sus lesiones fueron atendidos en sus domicilios.

Sin embargo la Fiscalía General de Justicia (FGJ) acudió a la zona junto con fiscales regionales, para recabar la carpeta de investigación respecto a las agresiones a fin de que se actué contra los responsables y se restablezca el estado de derecho.

