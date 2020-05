Denuncian desabasto en tiendas Diconsa, exigen al gobierno de Oaxaca subsidio para mantener precios de canasta básica

-También piden que se retome el programa de traspatio, para garantizar la cosecha de productos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de los consejos comunitarios de abasto de Diconsa, dieron a conocer que están pidiendo al gobierno del estado un subsidio para mantener el precio de los productos de la canasta básica, sobre todo por el incremento que han tenido algunos de ellos.

Este subsidio sería del 50 por ciento del precio de los productos, esto para que las personas puedan subsistir durante lo que resta de la pandemia del Covid-19, aclararon que el recurso lo aplicaría de manera directa Diconsa, pues no es la intención de los consejos comunitarios manejar ningún recurso.

Otra inciativa que presentaron es que se reactiven los programas de traspatio, para ello solicitan la dotación de 25 mil paquetes para aves de postura y huertos de hortalizas, sobre podo porque de esta manera se puede beneficiar la producción de alimentos en las comunidades.

También le piden al gobierno federal y estatal que por medio de Diconsa y SEGALMEX, se implemente un programa para que se puedan comprar las cosechas de los productores locales, para esto se puede utilizar la red de centros de abasto que existen en varios puntos de la entidad.

Estas iniciativas dieron, ya fueron presentadas al congreso de Oaxaca, por medio de la fracción parlamentaria de MORENA, con quienes han venido trabajando para beneficiar a las personas de las comunidades.

Cabe mencionar que debido a la emergencia sanitaria, el precio de varios productos se han incrementado, afectando de esta manera la economía de las familias que menos tienen.

