Atiende Hospital de la Mujer y Niño Oaxaqueño primer paciente positivo a COVID-19

-El hospital cuenta con 30 camas, de las cuales 13 están equipadas con ventilador

-Es operado por personal médico de la Sedena mediante el Plan DN-III

Comunicado

Reyes Mantecón, Oax. 11 de mayo de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que la noche del día de ayer, el Hospital de la Mujer y Niño Oaxaqueño recibió al primer paciente positivo a COVID-19. Cabe recordar que esta unidad médica fue habilitada con equipos de ventilación y tecnología de punta especializados para hacerle frente a la pandemia y que está siendo operada por el personal médico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante el Plan DN-III.

Al respecto del primer paciente COVID-19 ingresado en este nosocomio, el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, explicó que se trata de una persona del sexo masculino de 54 años de edad, residente de Oaxaca de Juárez, quien cursa además con patologías crónicas como hipertensión y diabetes con una evolución de 20 años.

Explicó que a partir de hoy esta unidad hospitalaria de especialidad recibirá pacientes positivos a COVID-19 en estado crítico, que requieran terapia intensiva. También detalló que la zona acondicionada en el nosocomio para la emergencia sanitaria cuenta por el momento con 30 camas, de las cuales 13 tienen ventilador, y se está en espera de otros 17 en los próximos días, si la evolución de la pandemia lo requiere.

El Secretario de Salud destacó que todas las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con el nuevo coronavirus deberán llamar al número 800 770 84 37 de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES), donde personal de la institución aplicará el TRIAGE (clasificación de la emergencia) de primer contacto.

Esto con el objetivo de ser un filtro para determinar qué tipo de atención necesita el paciente, es decir, si puede llevar el aislamiento en su domicilio con un tratamiento ambulatorio, o bien, si tiene características para ingresar al hospital, y así evitar las aglomeraciones en la red hospitalaria y por ende contagios por COVID-19, señaló.

Ante ello, Casas Escamilla convocó a la población en general a fortalecer las acciones de confinamiento voluntario, principalmente a los adultos mayores, pues son la población más vulnerable a complicaciones por el nuevo coronavirus, y más aún si padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa.

Por último, ante el avance exponencial de la pandemia, pidió una vez más a la ciudadanía sumarse en la lucha contra este padecimiento y cumplir con las medidas sanitarias, el aislamiento y la sana distancia para evitar la propagación del virus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario