Aparatoso accidente en el crucero del Aeropuerto de Oaxaca deja dos lesionados

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – La mañana de este lunes en el crucero del Aeropuerto de Oaxaca se registró un percance vehicular, en el cual se vieron involucrados un taxi foráneo de San Bartolo Coyotepec y un automóvil compacto particular color negro.

De manera preliminar se tiene el informe por parte de las autoridades, que surgieron dos heridos derivado del choque, entre ellos; el conductor del taxi quedó atrapado en su unidad, pues al ser el choque frontal entre los vehículos, requirió el auxilio del cuerpo de bomberos para su rescate.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el taxi no llevaba ocupantes y solo el chofer resultó lesionado y por la otra parte, el vehículo color negro tipo sentra lo conducía una mujer quien también resultara lesionada.

Las autoridades mantuvieron acordonada el área mientras se hacían labores de rescate y las maniobras para traslado de los vehículos al corralón correspondiente y comenzar las diligencias necesarias al hecho.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario