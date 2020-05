Alejandro Murat reconoce contribución de madres trabajadoras en el desarrollo de Oaxaca

-A nombre del Pueblo de Oaxaca, el Gobierno del Estado expresa su reconocimiento a las madres de las ocho regiones de la entidad, por su contribución al desarrollo y su compromiso en estos momentos de contingencia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de mayo de 2020. – En el marco de este día festivo, que nos convoca a convivir en familia desde la distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoce y felicita a las madres oaxaqueñas por su invaluable contribución al fortalecimiento de la sociedad y al desarrollo de la entidad.

Para el Gobierno de Oaxaca, la aportación de las madres al servicio de los Poderes del Estado es digna de reconocer, pues el trabajo que cada una de ellas realiza con profesionalismo es fundamental para lograr los objetivos trazados.

Murat Hinojosa reconoció el esfuerzo de todas aquellas madres de familia de comunidades y pueblos indígenas, cuyo esmero y dedicación son fundamentales para la conservación de la cultura y tradiciones que nos destacan en todo el mundo, así como para concretar el progreso de nuestros pueblos originarios.

También destaca la invaluable labor de aquellas doctoras, enfermeras y técnicas de urgencias que son madres y que con humanismo ejercen una valiente vocación de servicio en los hospitales y unidades médicas, aún en las temporadas más difíciles, como la que atravesamos por la pandemia por el COVID-19.

Asimismo, Alejandro Murat expresa su admiración por todas aquellas madres trabajadoras comerciantes que han tenido que transformar sus rutinas de trabajo y reinventar la dinámica familiar para cumplir con las recomendaciones sanitarias y seguir contribuyendo con la economía de sus hogares. Aquellas madres que en su natural instinto de protección nos recuerdan insistentemente todos los días que es tiempo de quedarse en casa.

Por ello, desde el primer día de la administración de Murat Hinojosa, el Gobierno de Oaxaca trabaja para garantizar los derechos de todas las madres oaxaqueñas, orientado los recursos públicos para fortalecer políticas que les otorguen mayores oportunidades de desarrollo y crear las condiciones de igualdad y justicia que demanda la ley.





