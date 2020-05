Agradece Irineo Molina solidaridad de músicos para festejar a mamá

-Las ganadoras recibirán sus premios en las próximas horas

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza agradeció a todos los músicos que se solidarizaron este fin de semana para celebrar juntos a las mamás en su día.

El festejo contó con el mejor repertorio de cada uno de los músicos que dieron lo mejor de si durante la velada.

Asimismo, el diputado federal Irineo Molina agradeció la participación de todas las mamás en las diferentes dinámicas establecidas para festejar su día durante el programa, donde todas las ganadoras recibirán sus premios en las proximas horas hasta la puerta de su hogar, con todas las medidas sanitarias correspondientes.

Las ganadoras de la dinámica “Fotografía de la mejor mamá” son: primer lugar con 496 votos Damiana Pérez Rafael, quien ganó una mecedora elaborada por artesanos de Chiltepec, el segundo lugar con 467 votos fue para

Ana Maria Santos Almendra, quien ganó una hamaca artesanal elaborada en Vega del Sol, Jacatepec, el tercer lugar con 305 votos fue para

Bertha Calderon Juan, quien ganó una bolsa marca Guess roja de la tienda local YDR.

Otras ganadoras gracias a Platisima son:

Emilia Ignacio Sabino, Yolanda Rodriguez Romero, Marcelina Cortez Ramirez, Maria Natividad Cruz Santaella, Teresa Treviño Lopez, Porfiria Dionicio Salvador, Yolanda García Ramirez, Lizbeth Silva, Victoria Jimenez De Dios.

Ganadoras de la dinámica “Sube un video bailando danzón con tu mamá”

Josefa Mariscal Esperanza Alvarez Yadira Antonio Leticia Martinez Hernandez

