90 por ciento del comercio en Huajuapan ha acatado medidas de prevención: Ayuntamiento

-Reiteraron que los comercios que no acaten estas disposiciones serán clausurados de manera temporal

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Alrededor del noventa por ciento de los comercios de Huajuapan de León han acatado las medidas que ha emitido el gobierno municipal, para prevenir contagios de Covid-19, durante la emergencia sanitaria por la que está atravesando el País y el estado.

Las autoridades han mencionado en varias ocasiones que la sanción para los comercios que no acaten las medidas será la clausura temporal del negocio, en ese sentido el Síndico Procurador Pablo David Crespo de la Concha, dijo que los comerciantes están comprometidos con estas acciones, no obstante se les reiteró de esto por escrito, para que continúen con el uso obligatorio del cubre bocas y las medidas de prevención.

En el oficio que se le entregó a los comerciantes, se les pide que se permita el acceso a una persona por familia, evitar aglomeraciones, prohibir el ingreso a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, a menores de 12 años, personas con discapacidad, adultos mayores y personas con alguna enfermedad.

Asimismo exhortaron una vez más a la población a mantenerse en casa y salir a menos de que sea necesario, cuando salgan que lo hagan con las medidas sanitarias requeridas, como el uso del cubre bocas, guardar la sana distancia, el lavado frecuente de manos y el uso de gel.

Y es que Huajuapan de León registra al corte de este 10 de mayo, registra once casos positivos de Covid-19, de los 38 que existen en la región mixteca, cabe mencionar que esta zona de la entidad ocupa el segundo lugar en contagios, solo detrás de los valles centrales.

