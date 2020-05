Por la pandemia analizan posponer armonización de la reforma educativa en Oaxaca: Horacio Sosa

-Se retomarán los trabajos cuando existan condiciones y culmine la emergencia sanitaria.

-No habrá albazos ni madruguetes como en el pasado, se escucharán las propuestas de maestras y maestros, asegura presidente de Jucopo.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 09 de mayo de 2020. – El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, anunció que debido al Estado de Emergencia Sanitaria por la Covid-19, se propondrá prorrogar la armonización de Ley Estatal de Educación para Oaxaca, la cual tiene como plazo el próximo 15 de mayo.

Aseguró al magisterio Oaxaqueño, que no habrá albazos ni madruguetes como en el pasado y que escucharán las propuestas de maestras y maestros: “La Ley que se tenga que aprobar será en beneficio de la niñez oaxaqueña, no se hará a espaldas del pueblo. Pero no podemos pasar de lado los llamados de las autoridades de salud en el estado y el país”, expresó Sosa Villavicencio.

Estas declaraciones las hizo durante una entrevista radiofónica, realizada en el programa “Abanico Social”, realizado bajo la conducción de las periodistas Karla Iberia Sánchez y Jamilet Carranza.

El presidente de la Jucopo, también informó que el miércoles pasado, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del partido Morena en el Congreso Local, acordaron esperar que existan las condiciones necesarias para avanzar en el tema de la reforma educativa; porque eso implica diálogos con los maestros y con los mismos diputados al interior del Congreso.

Mencionó que el Congreso debe trabajar en este tema en coordinación con el Gobierno Federal, la sección 22 del magisterio y la Secretaria de Educación Pública, entre otras instancias.

Horacio Sosa, reiteró el compromiso de la LXIV Legislatura de ser un Congreso Abierto, donde se escuchan las voces de todas y todos. También, llamó a los actores relacionados a la armonización de la Ley Educativa, a sumar esfuerzos y lograr una reforma adecuada a las necesidades de la niñez Oaxaqueña.

