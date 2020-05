Por contingencia COVID-19, SCTG amplía plazo para declarar situación patrimonial

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de mayo de 2020.- Para facilitar el cumplimiento de la obligación de las servidoras y servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses en un marco de seguridad física y jurídica durante la contingencia del COVID-19, se expidió el Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses en los plazos previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así lo informó el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro.

Dicho acuerdo fue una propuesta consensuada entre los miembros de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación y que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 4 de mayo del año en curso; misma que se encuentra a disposición para su consulta en el portal de la SCTGhttps://www.oaxaca.gob.mx/sctg/.

El artículo primero dispone que se tiene como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus no presentar -en su caso- las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación, exclusivamente en el mes de mayo de 2020 conforme lo ordena la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dada la circunstancia, este año podrá presentarse del 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2020.

Por otra parte, el artículo segundo establece que esta emergencia sanitaria también es causa justificada para no presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de inicio y conclusión en los plazos previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A partir de la emisión del acuerdo, su cómputo se reanudará el 1 de julio de 2020.

Díaz Navarro señaló que en el Acuerdo de referencia se enfatizaque la plataforma para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales a través de internet, mediante el Sistema de Declaraciones electrónicas “E-Oaxaca Declara”, permanecedisponible para la presentación de declaraciones patrimoniales iniciales, de modificación y finales, por lo cual los servidores públicos que estén en oportunidad, la pudieran presentar desde el 1 de mayo del año en curso, sin dejar de observar por ello las medidas sanitarias establecidas por la contingencia.

Asimismo, el Secretario de la Contraloría expresó que a través de una circular se remitió a los Titulares de las Dependencias, Entidades y Órganos Auxiliares de la Administración Pública Estatal el Periódico Oficial en el que se publicó este Acuerdo, para efectos de que en vía de colaboración se realice la difusión de sucontenido al personal de cada instancia gubernamental, a fin de garantizar el conocimiento del mismo.

Para aclaración de dudas y consultas de las y los interesados, la Secretaría de la Contraloría pone a disposición la mesa de ayuda electrónica: [email protected] y [email protected].

