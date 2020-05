Madres de familia, ejemplo de lucha, trabajo y responsabilidad: IEEPO

-En el marco del festejo del 10 de mayo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca les expresa su felicitación y reconocimiento

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de mayo de 2020.- En vísperas del 10 de mayo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), extiende una felicitación y reconocimiento a las madres de familia en su día, especialmente a quienes desempeñan su labor profesional como docentes, supervisoras, jefas de sector, formadoras de docentes y directivas.

Así también, a las mujeres que desde las diferentes áreas administrativas de este Instituto; colaboran con su quehacer cotidiano a favor de la educación de las niñas, niños y adolescentes.

Por este motivo, como lo ha expresado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal destacó la convicción, compromiso y dedicación de quienes cumplen con una doble jornada como jefas de familia y a la vez como servidoras públicas en diferentes áreas del sistema educativo estatal.

El IEEPO les expresa su admiración y reconoce sus logros en la tarea invaluable que desempeñan, lo que contribuye para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca fortalezca su función en beneficio de una mejor sociedad, indicó.

Expresó que el papel que fungen en la sociedad es vital, porque son ellas las que a diario dan lo mejor de sí mismas por sus hijos y representan el soporte para el desarrollo de cada una de las personas a través de la educación.

En este período de emergencia sanitaria que vive el país a causa del COVID-19, la autoridad educativa en el estado convocó a las y los estudiantes de educación básica a celebrar a las madres de familia en el hogar, respetando las medidas decretadas por el Gobierno de México y de Oaxaca y la Jornada Nacional de Sana Distancia.

En México, se celebra el Día de las Madres cada 10 de mayo. Esta celebración fue instituida por el periodista Rafael Alducín, luego de emitir una convocatoria para institucionalizar esta fecha en el periódico que él dirigía el 13 de abril de 1922 y como consecuencia, el 10 de mayo de 1922 se festejó por primera vez en el país a las madres de familia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario