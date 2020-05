Instalan en Tuxtepec túneles sanitizantes en mercados

-Esta acción es parte del reforzamiento de las actividades para disminuir los contagios de Covid-19 en el municipio

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado se instalaron y pusieron en funcionamiento dos túneles sanitizantes en los mercados central y Flores Magón, como medida de reforzmaiento de las acciones para mitigar el contagio de Covid-19 en el municipio, así lo manifestó el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila.

Y es que Tuxtepec al corte del 8 de mayo, registra 26 casos positivos, de los 31 que se han contabilizado en la cuenca del papaloapan, además de que las ocho defunciones, han sido de personas que viven en el municipio.

Bautista Dávila comentó que estos túneles también pueden ser utilizados por las personas que caminen por cualquiera de los mercados, pues el objetivo es que esté al servicio de la población en general, por ello los invitó a hacer uso de ellos y así contribuir en las acciones para disminuir los contagios.

El primero en ser puesto en funcionamiento fue el túnel del mercado central, ahí el edil dijo que esta acción se debió a la gestión que hicieron los locatarios del mercado, en coordinación con el gobierno municipal y el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad (IODEMC).

Posteriormente las autoridades municipales se dirigieron al mercado Flores Magón, en dónde pusieron en funcionamiento otro de los túneles, ahí la representante de los locatarios Nohemí Alfonso Deceano, agradeció el apoyo del gobierno municipal, sobre todo porque en ese mercado hay una terminal de servicio foráneo.

