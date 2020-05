AMH convoca a la sociedad a seguir en casa para detener el incremento de contagios por COVID-19

-El gobernador Alejandro Murat Hinojosa exhorta a la sociedad a respetar las medidas de aislamiento y sumarse en solidaridad para salvar vidas



-Se registra actualmente una ocupación del 44% de las camas designadas para atender a pacientes COVID-19



-Oaxaca cuenta con una red de 25 hospitales COVID-19 para la atención oportuna de las y los pacientes con este padecimiento

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de mayo de 2020.- Ante el incremento de contagios por COVID-19 en Oaxaca, que a la fecha suman 217 casos positivos y 38 defunciones, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa hizo un llamado a la población para no bajar la guardia en plena Fase 3 de la pandemia y continuar resguardados en sus hogares, a fin de evitar un colapso de la infraestructura hospitalaria derivado de la acelerada propagación del virus, como se ha hecho patente en otras entidades que registran mayor movilidad.



El Mandatario Estatal expresó que el aislamiento social sigue siendo la manera más efectiva para evitar el crecimiento exponencial de los contagios. Asimismo, agradeció a la población que está acatando estas medidas e invitó a quienes todavía salen a las calles para realizar actividades no esenciales a que se unan en solidaridad al esfuerzo de salvar vidas, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias y quedándose en casa.



Cabe señalar que uno de los pilares del Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia por COVID-19 es la red hospitalaria que se dispuso para hacer frente a esta enfermedad, la cual se proyectó para contar con 25 hospitales generales y de especialidad, mismos que están siendo habilitados para este propósito según los requerimientos que se presentan con el desarrollo de la pandemia.



Estos hospitales se encuentran: siete en Valles Centrales, siete más en el Istmo de Tehuantepec, cinco en la Costa, tres en Tuxtepec y tres en la Mixteca. A la fecha la ocupación en esta infraestructura hospitalaria es del 44%.



El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla indicó que el porcentaje de ocupación hospitalaria se modifica diariamente de acuerdo al avance de los casos o el alta médica de los pacientes; sin embargo, aclaró, hasta el momento el crecimiento de la demanda de la atención ha coincidido con un incremento en la capacidad de los hospitales, principalmente en cuanto a camas con ventilador.



Añadió que a la fecha han sido instaladas 86 camas de observación y 58 con ventilador destinadas para el servicio médico a pacientes COVID-19. También aclaró que el servicio será reforzado y ampliado con base en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en cada jurisdicción sanitaria, además que toda la red hospitalaria cuenta con un plan de contingencia para la respuesta al coronavirus, con apego a los lineamientos de la Federación y de acuerdo con su capacidad instalada.



De los 25 hospitales COVID-19 que concentrarán la atención de especialidad en el pico más alto de la pandemia, 10 pertenecen a los SSO, cinco son del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e igual número del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno de Petróleos Mexicanos (Pemex).



Finalmente, Casas Escamilla recordó a la población que ante cualquier síntoma asociado al virus, las personas deben llamar al número 800 770 84 37 de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES), en donde el personal de la institución evaluará la sintomatología para la referencia del caso a la red hospitalaria, la aplicación de la prueba, así como los lineamientos y recomendaciones que deben realizar para evitar complicaciones o contagiar a otras personas, en caso de ser positivos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario