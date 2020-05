Traslada SSPO población penitenciaria vulnerable a Tanivet para evitar contagios por COVID-19

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de mayo de 2020. -Atendiendo las instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, como medida preventiva ante la Fase III de la Contingencia Sanitaria por el virus SARS-CoV2, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, trasladó a 49 Personas Privadas de Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel al ubicado en San Francisco Tanivet; por encontrarse dentro del grupo vulnerable de contagio por COVID-19, ya que padecen de enfermedades crónico degenerativas y/o son adultos mayores.

Dicho traslado se realizó con estricto apego a sus derechos humanos, conforme a las medidas preventivas establecidas y con fundamento jurídico en los artículos 1°, 2°, 3° de la Ley Nacional de Ejecución Penal; así como en el 46 Apartado “A” de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca.

Cabe mencionar que en este proceso se darán todas las facilidades a sus familiares para garantizar la comunicación, para que conozcan las nuevas formas de acceso y reglas en su nueva reclusión.

Ello reducirá significativamente el riesgo de contagio, aumentando las medidas sanitarias y la atención médica en su nueva estancia. Es importante destacar que, dichas condiciones de prevención fueron garantizadas también durante su traslado.

La SSPO continúa implementando acciones en resguardo de la seguridad y salubridad de las PPL, de sus familiares y del personal penitenciario, al igual que de la ciudadanía en general.

