Tras caso de covid en Ojitlán, cerrarán el comercio que no es indispensable

-Además, aseguró la presidenta que implementarán otras medidas extremas para evitar más casos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras confirmarse un caso de covid-19 en Ojitlán, la Presidenta de este municipio Alicia Moreno Pereda, anunció que van a implementar medidas extremas para evitar que haya más casos confirmados, una de éstas será el cierre del comercio.

Señaló que pensaban estar lejos de tener casos, sin embargo tras confirmarse el primero existe la preocupación de los ciudadanos y ahora van a implementar más medidas, como son el cierre de los comercios a partir de este sábado, además pedirán el apoyo del transporte local para cancelar corridas.

Desde el inicio de la contingencia empezaron a ejercer algunas acciones como fueron el filtro en el municipio, y perifonear las medidas para que los ciudadanos las tomaran en cuenta, pero además en su momento cancelaron las corridas de Ojitlán a México y viceversa, ahora serán otras medidas las que ejerzan.

Pidió la solidaridad de todos los habitantes con la finalidad de cuidar a quienes son considerados los más vulnerables como los niños y los adultos mayores, y que solo sea un caso confirmado el que se tenga, como ha ocurrido en otros municipios.

Cabe hacer mención que este jueves se confirmó un caso en este municipio de la región, siendo el cuarto que presenta casos, el primero fue Loma Bonita, el segundo Soyaltepec, el tercer municipio que presentó casos fue Tuxtepec, en donde se concentra la mayoría de éstos y ahora se sumó Ojitlán.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario