Susana Harp pedirá permiso al senado, para atender contingencia de Covid en Oaxaca

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la senadora Susana Harp pedirá permiso para encargarse de coordinar los esfuerzos del Gobierno Federal y atender la contingencia del COVID-19 en Oaxaca.

“La segunda etapa, ya inicia de atención a Puebla, Veracruz -fundamentalmente puerto-, Morelos, Oaxaca, y Guerrero, Acapulco. Ya iniciamos, se nombró a responsables en cada uno de estos estados, cinco mujeres van de responsables… Hay un caso de una senadora que va a pedir permiso, Susana Harp que va a Oaxaca a ayudar; la directora del DIF Nacional va a estar en Veracruz, Rocío García; Rocío Bárcena va Guerrero; Elsa Veites a Morelos y Diana Álvarez a Puebla y Tlaxcala”.

Cabe recordar que AMLO informó que este jueves se analizó la situación en las seis principales entidades más afectadas por el coronavirus, las cuales son: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Baja California, Quintana Roo y Sinaloa; además se planteó la opción de dar atención especial a cinco nuevos estados que han tenido crecimiento en los casos de COVID-19, que es a donde se han nombrado a las responsables.

Además, también se abordó la propuesta de crear un “semáforo” para identificar los lugares que sin casos, con pocos y donde sí hay problema de coronavirus a fin de reiniciar las actividades económicas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario