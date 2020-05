Presidenta de Nochixtlán y comité de victimas, interponen denuncia ante Fiscalía por aparición de manta con amenazas

-El comité de víctimas dijo que esta acción forma parte de una campaña de hostigamiento para que dejen de lado su lucha

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Comité de víctimas de Nochixtlan Santiago Ambrosio Hernández, comentó que la presidencia municipal y el comité ya presentaron su denuncia ante la Fiscalía General de la República, por la manta que colocaron la mañana de este viernes en el municipio y en la cual amenazan a la Presidenta Municipal y a los integrantes de dicho comité.

Señaló que en cuanto tuvieron conocimiento del incidente, se dieron aviso a la policía cautelar que se encuentra en Nochixtlán, posteriormente pusieron la denuncia ante la fiscalía en contra de quienes resulten responsables de este acto que preocupó a las autoridades y a los integrantes del comité de víctimas.

Comentaron que este incidente es una forma de hostigamiento por parte del gobierno federal, debido a la lucha que tiene el comité para que se haga justicia por los hechos violentos que se dieron en Asunción Nochixtlan el 19 de junio del año 2016, cuando la policía federal fue a desalojar el bloqueo que tenían en la super carretera Oaxaca-México.

Ambrosio Hernández dijo que la colocación de esa manta forma parte de una campaña de hostigamiento para que desistan de su lucha, asimismo indicó que a pesar de la contingencia por la que atraviesa el país y el estado, continúan con el proceso, respetando en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Por su parte la Presidenta Municipal Lizbeth Victoria Huerta, comentó que en lo personal se siente agraviada y que lamentablemente ésta no es la primera vez que suceda este tipo de situaciones en el municipio, no obstante indicó que no dejará de apoyar al comité de víctimas para que se haga justicia por las personas que perdieron la vida en aquella ocasión.

Al cuestionar a la edil en relación a que si se trata de un tema de delincuencia organizada, dijo que esa información la tendrá que dar a conocer en su momento la fiscalía, en el informe que dé de las investigaciones que realice en torno a este caso.

