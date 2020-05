Por contingencia, carniceros de Tuxtepec regalan carne para apoyar a familias

-Fueron alrededor de 300 las familias apoyadas con un kilo de carne

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Cientos de familias del municipio fueron apoyadas por los “carniceros Unidos” de Tuxtepec, luego de que este sector se sumará durante esta pandemia, que aseguraron es difícil para muchos.

Uno de los representantes de este sector Arturo Castillo, señaló que esta acción la decidieron porque la ciudadanía siempre los ha apoyado y en agradecimiento a ese apoyo, optaron por agradecerles regalándoles un kilo de carne por familia, y para lograrlo sacrificaron una res y 2 puercos.

La finalidad era apoyar a unas 200 familias, sin embargo debido a la difícil situación que viven unas familias y que se les complica comprar este producto, fueron alrededor de 300 las personas que arribaron para ser apoyadas.

A pesar de que la entrega estaba programada a partir de las 11 de la mañana, desde la madrugada de este viernes empezaron a concentrarse y ser de los primeros en recibir este producto, logrando que fueran alrededor de 300 personas y a todas se les apoyo con este alimento.

Así mismo Arturo Castillo llamó a otros sectores a apoyar a las familias del municipio, así como en su momento lo hicieron los limones y otros comerciantes que han donado sus productos a cientos de familias.

