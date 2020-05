Podrían confirmar la noche de este viernes, 2 defunciones más por covid en Tuxtepec

-La cifra podría aumentar a 9 defunciones, y este sábado podría sumarse otra más

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Hasta el corte de casos de covid-19, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportaron una defunción más en esta Jurisdicción Sanitaria número 3, sin embargo en la conferencia mañanera informaron que los SSO podrían conformar 2 defunciones más y que la cifra podría llegar a 9.

El Jefe Jurisdiccional, Moisés Montalvo Asprón, agregó que estas dos defunciones podrían confirmarse o descartarse en el corte de este viernes, pero además dijo que durante esta madrugada falleció otra persona de un municipio diferente al de Tuxtepec, y será este sábado que se confirme o se descarte el caso, pero ingreso a uno de los nosocomios con toda la sintomatología de covid.

Reiteró que si una persona fallece con sintomatología de covid, el manejo de los cuerpos tiene que ser el mismo de cuando los casos no confirmados, con la finalidad de evitar daos y evitar sobre todo más defunciones.

Aseguró que la única forma de evitar que se den más casos es la prevención, y pidió mantenerse en casa y tomar todas las medidas ya que en los hospitales de la región tienen 8 pacientes internados, más que la semana pasada, 6 de ellos confirmados y de éstos 4 son graves y su diagnostico es reservados, los otros 2 son delicados.

Así mismo, dio a conocer que tienen otros 2 pacientes internados como sospechosos uno grave y el otro delicado, por lo que pidió hizo un llamado a la población debido a que en esta tercera fase de la pandemia tomen todas las precauciones necesarias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario