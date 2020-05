No hubo madruguete, se trata de propuestas para ley educativa: Comisón de Educación

-Mencionaron que se tomará en cuenta los acuerdos de los foros regionales que llevó a cabo la Sección 22 en el 2016

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La legisladoras integrantes de la Comisión Permanente de Educación del congreso oaxaqueño, aclararon que no hubo madruguete en lo que se refiere a la ley de educación para la entidad, sino de propuestas que se presentaron para que elabore dicho documento.

La propuesta de ley educativa para Oaxaca fue presentada el pasado 29 de abril, mencionaron que desde que se promulgó la ley federal en materia educativa, la comisión permanente de educación no ha recibido ninguna propuesta, por ello elaboraron un proyecto de ley, la cual contempla los acuerdos que se tomaron en los foros regionales que se llevaron a cabo en el año 2016.

Agregaron que están en la mejor disposición de escuchar la opinión, el análisis y las propuestas de todos los sectores que quieran contribuir para la elaboración de la ley educativa, para así realizar las mesas de trabajo necesarias para armonizar la ley educativa de Oaxaca con la ley federal.

Y es que el 15 de mayo de 2019 se publicó en el diario oficial de la federación la nueva ley educativa que suprimió la que se promulgó en el 2015, ahí mismo se pedía a las legislaturas locales que se hicieran los trabajos correspondientes para armonizar las leyes educativas en cada estado con la ley que promulgó el gobierno de la República.

La propuesta consta de 194 artículos dividida en diez títulos que son: delderecho humano a la educación, de la nueva escuela mexicana en el estado de Oaxaca, del sistema educativo nacional, de la revalorización de los maestros y maestras, de los planteles educativos en el estado, de la función educativa, del financiamiento de la educación, de la corresponsabilidad social en el proceso educativo, de la validez de estudios, equivalencias y certificaciones y de la educación impartida por el estado.

La Diputada Lília Arcelia Mendoza Cruz, comentó que el artículo transitorio, contempla la abrogación de la ley estatal de educación promulgada en el año 2016, así como la obligación de impartir a las comunidades y pueblos indígenas la educación bilingüe en su lengua originaria y en español, esto con la ifnalidad de preservar las lenguas maternas.

Además reconocieron la lucha que ha emprendido la sección 22, para impulsar una reforma educativa que contemple las voces de las comunidades, por ello manifestaron que el Plan para la Transformación de Oaxaca (PTEO), será tomado en cuenta para la elaboración de la ley educativa para Oaxaca.

