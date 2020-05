Mujeres del CODDEP piden la liberacion de Ernesto López López quien fue acusado de feminicidio



-Consideran que su detención es por hostigamiento por pedir destitución del Fiscal General de Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Mujeres adheridas al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODDEP), pidieron la iberación de Ernesto López López, quien fue acusado de feminicidio en grado de tentativa y quien se encuentra recluido en el penal de Tanivet, también denunciaron violaciones a los derechos humanos de las personas que están recluidas en este centro penitenciario.

Además dijeron que en el caso particular de Ernesto López López, se trata de hostigamiento político, pues es integrante activo de la organización y ha levantado la voz en favor de las clases más desprotegidas.

Mencionaron que las autoridades han hecho una serie de acciones en contra de la organizacion, agregaron que esta campaña se agudizó durante el plantón que instaló el CODDEP en el zócalo capitalino a mediados del mes de marzo,l cuando iniciava la contingencia por Covid-19 en la entidad.

En aquella ocasión la organización realizaba una serie de bloqueos y marchas en la capital oaxaqueña, para exigir solución a sus demandas por parte de las autoridades del gobierno del estado, debido a la pandemia, se retiraron del zócalo y suspendieron sus movilizaciones.

Denunciaron que estas acciones se deben a que la CODDEP y otras organizaciones han pedido la destitución del Fiscal General del Estado de Oaxaca Ruben Vasconcelos Méndez, a quien señalan de proteger al crimen organizado y al crimen organizado en el estado

Cabe mencionar que Ernesto López López, fue detenido y puesto a disposición del juzgado de control, el cual determinó decretarle la prisión preventiva como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

