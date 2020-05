Evalúan a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Tuxtepec

-Es uno de los requisitos de permanencia y seguimiento a la capacitación del estado de fuerza de esta corporación de seguridad pública

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Como parte de los requisitos de permanencia que deben cumplir todos los miembros de las corporaciones de seguridad pública, este día inició la evaluación de Competencias Básicas de la Función Policial al estado de fuerza actual de la Policía Preventiva Municipal, informó el Comisario de esta corporación, Abimael Oscar Velazco Velazco.

Indicó que en esta primera fase se evaluará al 40 por ciento de los elementos policiacos y en lo que falta para que concluya este año entrará en este proceso el resto de la agrupación de la Policía Preventiva Municipal.

El Comisario de Seguridad Pública Municipal comentó que este día fueron 12 los elementos que se evaluaron de manera teórica y práctica en las materias de conducción de vehículos, uso racional de la fuerza, derechos humanos, técnicas para la detención de personas, conocimiento de las armas de fuego, que es lo básico que todo oficial debe saber y estar al día, además de acondicionamiento físico.

Afirmó que estos son requisitos de permanencia y cuando el policía cumple con sus evaluaciones de manera satisfactoria se le entrega una constancia que se integrará a un expediente, en este proceso de evaluación continua que impactará en su desarrollo profesional ya que cuando se de a conocer una convocatoria para ascensos tendrá los conocimientos necesarios para poder aspirar a un grado superior inmediato.

Abimael Oscar Velazco Velazco dio a conocer que esta es una de las acciones que se llevan a cabo por parte del presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, en acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para dar seguimiento a la capacitación y evaluación al los elementos que conforman la Policía Municipal, que debe ser de manera permanente para que los elementos policiacos cumplan con el perfil que se requiere para servir adecuadamente a la comunidad y en este caso a los tuxtepecanos.

Comentó también el respaldo al destacamento de elementos femeninos en la Policía Preventiva Municipal y externó que este Gobierno está en concordancia con la dignificación del servicio policial de las mujeres y para el servicio que lo requiera la ciudadanía, siempre en apego a los derechos humanos ya que muchas veces la corporación se ve involucrada en la atención a víctimas y la sensibilidad y preparación que tienen en ese aspecto las mujeres policías es muy importante y ayuda de manera sustancial para llevar a cabo de una mejor manera el servicio.

Agregó que en este momento mantienen un proceso de convocatoria para que puedan ingresar más elementos a las filas de la Policía Preventiva Municipal.

