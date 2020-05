Entrega César Morales Niño, ayuda alimentaria a quienes más lo necesitan

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- “Ya hemos podido llevar ayuda alimentaria y de primera necesidad a más de dos mil familias, e incluso pudimos llevar sonrisas a más de mil niñas y niñas, tenemos que corresponder a quienes nos dieron la confianza para representarlos”, precisó el Diputado César Morales Niño.

Así, en pocas palabras resume su trabajo de las ultimas seis semanas el diputado del distrito de Nochixtlán, César Morales Niño, En entrevista telefónica en exclusiva para TVBUS

El legislador comentó que su equipo de colaboradores ha trabajado intensamente, con las medidas sanitarias necesarias, adquiriendo, armando y distribuyendo canastas de productos básicos, que se han entregado a las familias más necesitadas de al menos 40 municipios del distrito que representa.

“Carecemos de un presupuesto como lo tiene el Gobernador o los ayuntamientos, todo lo que hemos distribuido ha sido adquirido con recursos propios, damos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, pero lo hacemos con el compromiso de ayudar a quien lo necesita en estos momentos, a quienes verdaderamente la están pasando mal porque se quedaron sin ingresos o porque históricamente nunca han tenido nada”

⁃ ¿Hasta cuando seguirá con esta labor? – se le preguntó.

“Seguiremos trabajando por la gente hasta donde las condiciones sanitarias y económicas nos lo permitan, ya que no podríamos atender a todas las familias, esperemos que el Gobierno del Estado empiece pronto la distribución de las 250 mil despensas que anunció y lo haga sin fines políticos ni partidistas, sino a quien más lo necesita”.

