Dos muertes más en la Mixteca y uno en la Costa por COVID-19

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax.- Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la región Mixteca, dieron a conocer la segunda defunción en Huajuapan, tratandose de un hombre de 85 años de edad, quien ya padecia cormobilidad por diábetes y obesidad.

La primera correspondiente a esta misma demarcación, fue el caso de una mujer de 60 años de edad, quien falleciera en el ISSSTE de Huajuapan por el mismo cuadro sintomatico.

Con estas dos muertes ya suman 6 en la region de la Mixteca, teniendo la misma suma de Huajuapan en Santiago Juxtlahuaca, uno en San Miguel Tequixtepec y otro en San Pedro Molinos, todos municipios de esta demarcación.

De la misma manera, por medios oficiales comunicaron un deceso más en la costa Oaxaqueña en el Hospital Comunitario de Santa María Huatulco, quien falleciera por un diagnóstico positivo de COVID-19, con lo que ese municipio suma dos defunciones por la pandemia.

Fue alrededor del medio día, que revelaron que se trataba de una mujer de 64 años de edad originaria de la comunidad de Bajos de Coyula y fue incluida este viernes, en la plataforma estatal y formará parte de los nuevos fallecimientos a informar por la noche.

Comentarios

