Cuatro muertes más en Oaxaca y otro en Tuxtepec por covid-19, suman 38 en la entidad

Tuxtepec, Oaxaca.- Al corte de este viernes el Secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca Donata Casas Escamilla, dio a conocer que hay cuatro decesos más que ayer por Covid 19 en la entidad, así mismo uno más en la ciudad de Tuxtepec, por lo que ya es un total de 38 muertes.

El municipio de Oaxaca de Juárez registra el mayor número de casos positivos con 32 y 5 defunciones.

Mientras que el municipio de Tuxtepec es el que más decesos registra hasta el momento con un total de 8, así mismo reporta 26 casos confirmados.

Detalló que sube a 217 los casos positivos de coronavirus en Oaxaca y 123 casos sospechosos.

Mencionó que actualmente 53 pacientes se encuentran en aislamiento y que de los 217 pacientes contagiados 58% son hombres y 41.9% son mujeres, mientras que 52% han requerido hospitalización

El Secretario dijo que de las 38 defunciones, 20 han sido de personas de 65 años y más.

A nivel nacional, los datos oficiales indicaron que suman 31 mil 522 los casos confirmados en México, mil 906 más que ayer, mientras que las muertes ascienden a 3 mil 160.

