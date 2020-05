“Buena señal” el nombramiento de Susana Harp en Oaxaca dice Flavio Sosa

El líder de Comuna, aseguró que es necesario que haya un delegado especial para covid porque la actual estructura de Gobierno está saturada

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oax.- El recién nombramiento de Susana Harpa como coordinadora en Oaxaca de los trabajos del Gobierno Federal para enfrentar al Covid19, “es una buena señal”, así lo manifestó el líder del movimiento COMUNA en el estado, Flavio Sosa Villavicencio.

Entrevistado por TVBUS en el programa “Miguel Vargas Presenta”, el controvertido líder social y miembro de Morena en Oaxaca, dijo que la actual estructura de gobierno federal en Oaxaca está ocupada en atender todos los programas sociales y proyectos de gobierno, por eso es importante que se haya nombrado a alguien que se dedique especialmente para el covid.

En ese tenor dijo que le da mucho gusto que la Senador haya llegado a atender este tema a Oaxaca y consideró que puede hacer un buen equipo con la Coordinadora de los Porgramas Federales, Nancy Ortíz y con el recien nombrado Delegado de la Secretaría de Gobernación, Jesús Romero.

Sosa Villavicencio quien ha “clausurado” simbolicamente las tiendas elektra en Oaxaca por no acatar las medidas del Covid, dijo que Susana Harp puede hacer buen equipo también con otros representantes y lideres de Oaxaca para enfrentar la pandemia.

