Ambulantes del frente 14 de junio, denuncian falta de apoyos



-Señalan que hasta el momento no les han dado ninguna despensa y tampoco información de los préstamos que ofrece el gobierno federal y estatal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de personas se manifestó la tarde de este viernes frente al palacio municipal de la capital oaxaqueña, los manifestantes eran comerciantes ambulantes, quienes denunciaron la falta de apoyos por parte de las autoridades, a pesar de que acataron la indicación de no instalarse debido a la pandemia por el Covid-19.

Mencionaron que hasta el momento no les han dado ninguna despensa y fue por esta falta de apoyo que decidieron manifestarse en la plaza de la danza, algunos de ellos llevaban cruces que tenían escrito que los dejaran trabajar, que tienen que trabajar para mantener a sus familias, entre otras consignas.

Estos comerciantes son del frente 14 de junio y nada tienen que ver con los comerciantes que se están instalando en las calles del centro histórico, debido al acuerdo que firmaron con el ayuntamiento capitalino, a pesar de ello dijeron, se mantienen firmes en respetar la cuarentena y lamentaron la falta de atención por parte del gobierno de Oswaldo García Jarquín.

Asimismo indicaron que tampoco les han dado información sobre los créditos que están ofreciendo las autoridades estatales y federales, reiteraron que se les hace injusto que no los quieran atender, cuando ellos participan en las labores de limpieza y sanitización de las calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

Una de las comerciantes dijo que a pesar de querer guardar la cuarentena no pueden, porque su fuente de ingresos es lo que venden en sus puestos en las calles, además de que hay familias que tienen varios hijo y se les hace dificil mantenerse así, por ello piden la atención de las autoridades.

