Alertan por mar de fondo en Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 08 de mayo de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que para la tarde de este viernes, se espera la presencia de un “evento de mar de fondo” en todo lo largo de la línea de costa de la entidad.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cansino, indicó que este fenómeno se presentará con incremento repentino en la velocidad del viento y oleaje, por lo que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional se esperan olas de dos a tres metros de altura con un periodo de 13 a 15 segundos.

Ante esta situación, el funcionario estatal indicó que es importante seguir las siguientes recomendaciones:

1) Atender las indicaciones del personal salvavidas y de autoridades de Protección Civil y Capitanía de Puerto

2) Evitar caminar en la franja de arena, especialmente cerca de la rompiente de olas

3) No circular en zonas inundadas

4) No entrar al mar por ningún motivo

5) Manter a hijos y demás infantes cerca, sin perderlos de vista

6) Retirar palapas, mobiliario y equipo del área de playa

7) Retirar y salvaguardar las embarcaciones pequeñas

Comentarios

