Ultiman a balazos a sujeto afuera de su casa en Puerto Escondido

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax.- Durante La mañana de este jueves fue hallado el cadásver de un masculino en la colonia Emiliano Zapata de Puerto Escondido en las afueras de su domicilio.

El ahora occiso quien llevara por nombre Esteban G. R. de 35 años de edad fue identificado por su esposa.

Las autoridades realizaron el acordonamiento correspondiente mientras se llevaban a cabo las pezquizas por los peritos de la fiscalía hasta el posterior levantamiento del cuerpo.

Cabe hacer mención que al día anterior, tambien se registró un asesinato por proyectil de arma de fuego, al interior de una vivienda en la col. San Miguel en Puerto Escondido de quien en vida llevara el nombre de Jesus C. oficio ayudante de albañil de 23 años de edad, vecino del municipio de Tututepec.

