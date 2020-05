Tuxtepec, Juchitán y Oaxaca, en los 50 municipios más violentos de México en 2019



Yuri Sosa

Tuxtepec, Oaxaca.- Los municipios oaxaqueños de San Juan Bautista Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza y Oaxaca de Juárez forman parte de los primeros 50 más violentos en el 2019 de acuerdo con el estudio anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

La asociación civil presentó este 4 de mayo las estadísticas del análisis “La violencia en los municipios de México”, en el que se estudiaron 238 ciudades con más de 100 mil habitantes.

Las cifras, basadas en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), determinaron que los tres municipios de Oaxaca forman parte del top 50 de los más violentos con un 100 por ciento de incidencia, pues las ciudades destacaron en los primeros lugares en los delitos de análisis.

En Baja California, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, el 100 por ciento de los municipios que incluyen el estudio a su vez forman parte de los 121 con un índice de violencia superior al nacional, cita el documento.

Los delitos considerados son homicidios dolosos, secuestro, violación, lesiones, robo con violencia y extorsión.

Por “puntajes parciales y total del índice de violencia municipal 2019”, en la lista de los 238 municipios, la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo, ocupó el lugar 20 con una tasa total de 54.10; San Juan Bautista Tuxtepec la posición 32 con tasa de 49.54 y Oaxaca de Juárez con 46.28.

Pero, por cada delito se posicionaron de forma distinta.

San Juan Bautista Tuxtepec destacó en el lugar 19 –de 238- con el registro de 114 homicidios dolosos y una tasa de 67.17; Juchitán de Zaragoza el lugar 33 con 51 homicidios y un promedio de 49.72; mientras que Oaxaca capital en la posición 113 con 47 asesinatos y una tasa de 18.17.

Por secuestro, Tuxtepec se colocó en el sitio 26, con 5 delitos y una tasa de 2.95; Oaxaca de Juárez, en lugar 120 con 2 hechos y tasa de 0.77; en tanto que Juchitán aparece con 0 cifras.

Sin embargo, ese municipio del Istmo ganó posición sobre Tuxtepec y Oaxaca de Juárez por el delito de robo con violencia, al ocupar el lugar 15 de lista, con 680 casos y una tasa de 662.88. En tanto, Oaxaca con mil 138 robos y una tasa de 440 se colocó en el lugar 36, y Tuxtepec en el 133 con 203 hechos y una tasa de 11.62.

Por los delitos de violación, lesiones y extorsión, Oaxaca de Juárez encabezó a los municipios oaxaqueños; ocupó el lugar 6 en violaciones con 103 hechos y una tasa de 39.82; repitió posición en lesiones con 893 casos y tasa de 345.27; mientras que por extorción el lugar 67 con 27 denuncias y tasa de 10.44.

En esos delitos, Tuxtepec se encuentra en el sitio 98 por violaciones, con 25 caso y una tasa de 14.73, mientras que Juchitán de Zaragoza en el lugar 176 con ocho delitos y tasa de 7.80.

En tanto, por lesiones Tuxtepec es el municipio número 117 con 220 hechos y tasa de 129.63; Juchitán es el número 121 con 130 casos y tasa de 126.73.

Para el caso del delito de extorsión, Tuxtepec ocupa el sitio 121 con 11 casos y tasa de 6.48, mientras que Juchitán el lugar 154 con tres extorsiones y tasa de 2.92.

A nivel nacional, los municipios de Playas de Rosarito, de Baja California, fue el más violento del país con 103.70 puntos; el segundo municipio más violento fue Manzanillo, Colima con 86.87 puntos y el tercero fue Tijuana, Baja California con 85.71 puntos.

El estudio precisó que, de los 238 municipios, 121 presentan un índice de violencia superior al nacional y que es de 26.81 puntos, mientras que en 2018 fueron 104 los municipios que rebasaron el índice de violencia nacional.

