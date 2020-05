Taxista ebrio es sometido y encajuelado por sus compañeros en Tuxtepec

-El chofer se encontraba laborando bajo el influjo de bebidas alcohólicas con un comportamiento impertinente y agresivo.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Mediante las redes sociales durante la mañana de este jueves, circularon un vídeo en el cual se exhibía al operador del taxi con número económico 059 del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, mismo que se encontraba en la terminal de autobuses ADO laborando bajo el influjo de bebidas embriagantes.

Al menos dos de sus compañeros, intentaron entablar diálogo con el taxista tratando de hacerlo razonar que ya había bebido y que lo mejor era retirarse a su domicilio, antes de que ocasionara un incidente en el cual arriesgaría hasta su propia vida.

No obstante, el taxista tomó una conducta agresiva y comenzó arremeter en contra de sus compañeros en dicho lugar, ofendiéndoos verbal y físicamente, tratando de evitar que le siguieran hablando y sentirse hostigado.

Sin embargo, alrededor de cinco choferes lo tomaron por la fuerza y optaron por “encajuelarlo” dentro de su propia unidad, para evitar que siguiera haciendo desmanes en vía pública e intentar tener comunicación con el dueño o concesionario del taxi para hacerse cargo de la unidad y el chófer.

Finalmente, tuvo intervención la policía municipal llevándose al taxista a los separos municipales para posteriormente responder ante los agravios cometidos en vía pública, considerándose como faltas administrativas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario