Se registran 3 muertes y 10 casos mas en Oaxaca por covid

Una en Tuxtepec, otra en Unión Hidalgo y otra mas en Cuicatlán

Se suman municipios como Ojitlán y Cuicatlán

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oax.- Al corte de este día se registraron 3 nuevos fallecimiento de covid 19 en el estado, que se ubicaron en Tuxtepec, Unión Hidalgo y Cuicatlán, con estos casos Tuxtepec se ubica como el municipio con mayor número de muertes en la entidad, aunque las cifras por región siguen ubicando a los valles centrales como la zona donde han fallecido mas personas.

Los datos indican que se registraron ademas 10 casos nuevos de covid, 1 Ojitlán, 1 en Cuicatlán, 1 Huatulco, 3 Tuxtepec, 1 Huahuajuapan, 2 Oaxaca y 1 Zacchila, con lo que se llegan a 212 casos en la entidad.

De acuerdo con el mapa epidemiológico se tienen 34 pacientes que han perdido la vida en todo el estado y aún hay 101 sospechosos en toda la entidad, por lo que los Servicios de Salud de Oaxaca pidieron a la población que siga manteniendo la sana distancia y el confinamiento en sus casas para que baje la curva epidemiológica

Tabla de casos activos por municipios. La encabezan Tuxtepec y Oaxaca

Tabla de casos nuevos, la encabeza Tuxtepec.

