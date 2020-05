Reportan dos médicos graves en Oaxaca por Covid19

-Uno se encuentra internado en el IMSS y otro en el Hospital de Alta Especialidad

-Uno originario de Tamazulapan y otro de la ciudad de Oaxaca

Redaccion TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- Dos médicos se encuentran graves producto de haberse infectado con el coronavirus, reportaron hoy fuentes al interior de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Los profesionales de la salud, uno de 50 años y otro un poco menor, se encuentran internados en el IMSS y otro en el Hospital de Alta Especialidad, ambos en la ciudad de Oaxaca.

Los reportes indican que uno de ellos es originario de Tamazulapan, región mixe, lugar donde presuntamente se contagió y al ponerse mal lo trasladaron a la ciudad de Oaxaca.

El otro médico es orignario de la capital al parecer de especialidad ginecología, quien también se encuentra delicado de salud.

Estoa serían los dos primeros casos de doctores que enferman de covid19 en Oaxaca, aunque hace unas semanas en Juchitan ya falleció un trabajador del Hospital, quien se dedicaba al área de mantenimiento.

