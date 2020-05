Personal del ISSSTE de Oaxaca, pide destitución de su director

-Señalan que no existe planeación para enfrentar la contingencia por Covid-19

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Personal del Hospital “Presidente Juárez” del ISSSTE, piden la destitución del director, subdirectora médica y a la subdirecta administrativa del nosocomio, a quienes calificaron de incompetentes, por no aplicar las medidas que fueron emitidas desde el pasado 30 de marzo.

El médico Victor Cruz Lucas, dijo que no han hecho partícipe al personal médico, administrativo, de enfermería y afanador de estas medidas y mucho menos los han puesto en práctica, a pesar de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y la entidad.

Agregó que al no implementar de manera adecuada estas medidas, se pone en riesgo la salud del personal, también puede suceder algún tipo de accidente en el área covid o en el resto de las instalaciones del hospital.

Además dijo que hay casos de personal que han presentado síntomas de Covid-19, también mencionó que ha habido dos casos de pacientes pediátricos con esta enfermedad, por ello esta situación ha rebasado a la propia contingencia, afirmó el entrevistado.

En caso de que no haya una planificación entre la dirección del hospital con el resto del personal, los resultados podrían ser malos, incluso los calificó como catastróficos, he hizo referencia a dos casos que se dieron en el hospital, uno de ellos quien era jefe de la jurisdicción sanitaria del istmo.

Víctor Lucas dijo que a pesar de la exigencia de la destitución del director y dos de sus auxiliares, el hospital continúa trabajando de manera normal, debido a la emergencia sanitaria que persiste en la entidad.

