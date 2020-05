Para evitar aglomeración el 10 de mayo, panteones de Tuxtepec permanecerán cerrados

-Acudir a los panteones es común durante este día, además de que muchas familias llevan música y comida

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El próximo domingo se celebra en el país el Día de las madres, sin embargo será una festividad diferente en comparación con otros años debido a la contingencia que se vive en estos momentos, y en Tuxtepec están llamando a evitar la concentración masiva pero sobre todo piden a los tuxtepecanos que no vayan a los panteones del municipio.

Y es que el ir a los panteones es común durante el Día de las madres, debido a que algunos aprovechan para visitar la perpetuidad de su familiar, aunado a que son familias completas la que acuden, muchos llevan mariachis y hasta comida, por lo tanto están pidiendo a la población evitar acudir a los dos cementerios del municipio.

Las autoridades del área informaron que los dos panteones de Tuxtepec estarán cerrados, y el acceso solo será para quienes acudan a una inhumación y como máximo podrán estar presentes 6 personas, además de que todos los trabajos de mantenimiento quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

Por lo tanto están pidiendo a la población que obedezca las recomendaciones y sobre todo proteger a los grupos más vulnerables.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario