Locatarios del mercado 20 de noviembre de Oaxaca, niegan que haya casos de covid 19

-El administrador del inmueble dijo que se trató de una falsa información, aseguró que siguen las medidas de prevención para evitar contagios.

Oaxaca, Oaxaca.- El Administrador del Mercado 20 de Noviembre Meliton Lavariega Torres, negó que en ese lugar haya dos casos positivos de Covid-19 y que solo se trata de una información falsa, por ello pide a la población a no hacer caso a ese tipo de rumores.

Agregó que diariamente le toman la temperatura a los trabajadores y a los clientes del mercado, el uso de cubre bocas es obligatorio, también utilizan agua clorada para limpiar sus espacios, así como el lavado frecuente de manos y aplicar gel antibacterial a los clientes que lleguen a sus locales.

Y es que en las redes sociales empezó a circular información de que dos cocineras que trabajan en el mercado 20 de Noviembre estaban contagiadas de Covid-19, lo cual fue desmentido por el Administrador del mercado y explicó que en ese lugar se cumplen las medidas de prevención e higiene para evitar contagios.

Lavariega Torres dijo que constantemente reciben visitas de las autoridades sanitarias, tanto del gobierno municipal, como del gobierno del estado y se han percatado del cumplimiento de las normas de sanidad por parte de los locatarios que abren sus puestos para vender sus productos.

Asimismo indicó que por la contingencia continúan abriendo 57 puestos de los 307 con los que cuenta el mercado 20 de Noviembre, el resto de los locales abrirá conforme lo vayan indicando las autoridades correspondientes, finalmente informó que todos los sábados se ha estado sanitizando el inmueble.

