“La corrupción mata. No le dejemos espacio durante esta contingencia”: Fredie Delfín

-Proponen crear Plan de transparencia en recursos para atender COVID-19

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Escenarios de contingencia, como el que se vive hoy por la pandemia del COVID 19, son terreno fértil para la corrupción, ya que se dificulta el control de los recursos públicos destinados a atender dicha situación, por su urgente y atípica ejecución, así como la inyección de recursos extraordinarios.

“En esta situación, la corrupción mata. No le dejemos espacio durante esta contingencia” señaló el morenista Fredie Delfín, Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Congreso del Estado.

Ante esta situación, dicha Comisión presentó en días recientes una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar la creación de un Plan Integral de Transparencia y Rendición de Cuentas sobre el Ejercicio de Recursos Públicos, que se destinen a atender los efectos de la pandemia de COVID-19.

El documento presentado el miércoles pasado ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, plantea como referencia un documento titulado “Contrataciones públicas en estados de emergencia: elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante las contingencias, de la organización Transparencia International.

Dicho documento, plantea lineamientos para garantizar el derecho de la ciudadanía a contar con información oportuna, veraz y de calidad, así como brindar certeza sobre el origen, asignación y ejecución de los recursos públicos, a fin de que éstas se den dentro del marco de la ley y evitar actos de corrupción.

“Siempre es lamentable que algún funcionario caiga en prácticas de corrupción, pero en momentos como este, no sólo es un acto ilegal, es además un acto miserable. No debemos permitirlo.” aseveró el representante popular Fredie Delfín.

El exhorto propone que el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en el uso de sus atribuciones y competencia, coordinen la elaboración inmediata del Plan Integral, y verifiquen su cabal implementación.

