Implementan medidas de prevención en Pinotepa Nacional, tras confirmación de primer caso de Covid-19

-En un comunicado las autoridades informaron que habrá nuevas medidas para el mercado municipal

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, por medio de la Regiduría de Hacienda, Transparencia y Mercados, dio a conocer la manera en que trabajará el mercado municipal, luego de la confirmación del primer caso de Covid-19.

Mediante un comunicado informaron que el mercado sólo tendrá abierto cinco accesos y/o salidas, que son: frente a la nave número 1, frente a la nave número 2, frente a la parada de urbanos, el estacionamiento y las escaleras por la avenida Venustiano Carranza.

Otras medidas son el uso obligatorio de cubre bocas, sólo se permitirá el acceso a una persona por familia, se prohíbe el acceso a niños y a personas que forman parte de los grupos de riesgo y es que los servicios de Salud de Oaxaca confirmaron este miércoles por la noche el primer caso de Covid-19 en este municipio de la región de la costa.

