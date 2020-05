Hospital de especialidades de Juchitan sin funcionar, a un mes de haberse anunciado

-Fue designado por el gobierno del estado para atender pacientes con Covid-19

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El hospital de especialidades del municipio de Juchitán de Zaragoza sigue sin funcionar, luego de que hace un mes aproximadamente fue designado por el gobierno del estado para atender a pacientes con Covid-19, en su lugar se habilitó el hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, el cual sólo tiene tres camas y un ventilador.

Fue el pasado 24 de marzo cuando el gobierno puso a disposición el hospital de especialidades al gobierno de la República, junto con el hopital de la mujer y el niño oaxaqueño, para que fueran administrados por las fuerzas armadas, el 5 de abril el gobernador informó que el hospital de especialidades ya se encontraba listo para funcionar.

Sin embargo a un mes de este anuncio, el hospital de especialidades de Juchitan sigue sin poder operar, por ello la se habilitó un área del hospital general “Macedonio Benítez Fuentes”, para atender a pacientes con Covid-19, incluso la representante sindical del nosocomio dijo que “tuvieron que improvisar”.

Actualmente en ese hospiital atienden a tres pacientes con Covid-19, de los cuales dos se encuentran estables y uno se reporta en condición grave y está usando el único ventilador que tienen, en ese sentido Sánchez Ulloa, mencionó que si no fuera por esta área improvisada, los pacientes con esta enfermedad no podrían ser atendidos.

Destacó que la única solución en caso de que aumentaran los pacientes en esta semana, es la apertura al Hospital General de Especialidades, además dijo que los insumos y medicamentos continúan siendo insuficientes y que por lo pronto no recibirán a más pacientes adultos con síntomas de coronavirus.

