Hasta que cesen casos confirmados de COVID, comerciantes de Tuxtepec abrirán: CANACO

-Esto sería con todas las medidas de seguridad en los comercios para que los casos no se vuelvan a disparar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el comunicado firmado por un supuesto comité de comerciantes de Tuxtepec en donde piden levantar las cortinas el próximo 15 de mayo, el Presidente de la Canaco Jorge Osorio, pidió no hacer caso a este documento, y que ya decidieron que abrirán cuando ya no haya aumento de casos confirmados de covid-19 en la ciudad.

Explicó que si en el transcurso de la próxima semana no hay más casos, estarían abriendo sus negocios poco a poco, pero con todas las medidas de seguridad, ya que lo que buscan además es que una vez que abran, no se disparen los casos por la falta de cuidados de la población, y vuelvan a obligarlos a cerrarlos, esto les perjudicaría más.

Agregó que a algunos comerciantes les están dando la oportunidad de vender, pero con algunas estrategias como es vender únicamente por la puerta, pero con la cortina cerrada, además de que no los han multado, y que lo están haciendo con todas las precauciones posibles.

Así mismo, puntualizó que se reunieron con el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, a quienes les hicieron algunas peticiones, las cuales aunque no especificó, será a mediados de este mes que les dé una respuesta.

Señaló que siguen siendo afectados con esta contingencia, debido a que deben de pagar nomina y la renta, y aunque algunos caseros los han apoyado otros no, por lo tanto esperan que el gobierno municipal los apoye.

